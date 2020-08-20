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Yağmur sonrası İstanbul Boğazı'nda şok eden görüntü
- Yağmur sonrası İstanbul Boğazı'nda şok eden görüntü
Çevre 20.08.2020, 11:57
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İstanbul’da sağanak yağmur sonrası Üsküdar açıklarında ortaya çıkan görüntü bu kadarına pes dedirtti. Su şişeleri, maskeler, izmaritler ve daha birçok katı atık boğazın en güzel noktalarından olan Üsküdar'da denizin üzerini kapattı.
Sağanak yağmur sonrası İstanbul Boğazı'nda denizi görünmez hale getiren atıklar havadan görüntülendi. Su şişelerinden korona virüs salgınında tedbirlerin başında yer alan maskelere kadar birçok atığın görüldüğü denizde yağmur şiddetini artırdıkça kirlilikte arttı. Havuz makarnasının ve futbol topunun da olduğu denizdeki atıklar bu kadarına pes dedirtti. Üsküdar açıklarında sağanak yağmur sonrası denizin üzeri katı atıkla kaplandı.
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