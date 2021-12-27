Yağmur sonrası gökkuşağı şöleni

Antalya’nın Serik ilçesinde yağan yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen yaşattı.

Serik İlçesine bağlı Deniztepesi Mahallesinde yağış sonrası güneşin kendini göstermesiyle birlikte gökyüzünde gökkuşağı meydana geldi. Gökkuşağını gören vatandaşlar bu görsel şöleni cep telefonu ile kaydetti. Gökkuşağının tüm renklerinin hissedildiği görsel şölen, ortaya kartpostallık manzara çıkardı.

Gördüğü gökkuşağı manzarasını kayıt altına alan bir vatandaş ise, "Gökkuşağı kendini dağlardan dağlara vermiş. Görüyorsunuz gökkuşağını, çok güzel" dedi.

(MD-