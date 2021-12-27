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Yağmur sonrası gökkuşağı şöleni
Antalya’nın Serik ilçesinde yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen yaşattı.
Çevre 27.12.2021, 18:06
Antalya’nın Serik ilçesinde yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen yaşattı.
Serik ilçesine bağlı Deniztepesi Mahallesi’nde yağmur sonrası güneşin kendini göstermesiyle birlikte gökyüzünde gökkuşağı meydana geldi. Gökkuşağını gören vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kaydetti. Gördüğü gökkuşağı manzarasını kayıt altına alan bir vatandaş, "Gökkuşağı kendini dağlardan dağlara vermiş. Görüyorsunuz gökkuşağını, çok güzel" dedi.