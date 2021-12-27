Yağmur sonrası gökkuşağı şöleni

Antalya’nın Serik ilçesinde yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen yaşattı.

Serik ilçesine bağlı Deniztepesi Mahallesi’nde yağmur sonrası güneşin kendini göstermesiyle birlikte gökyüzünde gökkuşağı meydana geldi. Gökkuşağını gören vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kaydetti. Gördüğü gökkuşağı manzarasını kayıt altına alan bir vatandaş, "Gökkuşağı kendini dağlardan dağlara vermiş. Görüyorsunuz gökkuşağını, çok güzel" dedi.