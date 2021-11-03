Yağmur Erciş’te sele neden oldu

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde etkili olan yağış kırsal Ziyaret Mahallesi ile Abdal mezrasında sele neden olurken, ev ve ahırları su bastı, tarım arazileri zarar gördü.

Erciş’te öğle saatlerinde etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Ziyaret Mahallesi ile Abdal mezrasında sel oluştu. Mahalle ve mezrada ev ve ahırları su bastı, tarım arazileri zarar gördü. Su baskınları nedeniyle bölgeye giden jandarma ve Erciş Belediye Başkanlığı Makine İkmal Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Selin bilançosu yetkililerin yapacağı çalışma sonrası netleşecek.