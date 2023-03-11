Yağmur Aliağa’da etkili oldu, yollar göle döndü

İzmir’in Aliağa ilçesinde etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından sağanak yağış İzmir’de etkili oldu. Öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, Aliağa’da da cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmur, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

Öte yandan Hacı Ömerli Mahallesi’nde dört vatandaş köprü altında biriken sular sebebiyle araçlarında mahsur kaldı. Vatandaşlar kepçe yardımı ile mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Sağanakla beraber Aliağa Kapalı Pazar Yeri’ni de su bastı. O sırada pazar yerinde satış yapan esnaf zor anlar yaşadı.