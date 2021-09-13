Yağlı güreşin şampiyonları Alaplı’da kol bağlayacak

Alaplı Belediyesi tarafından bu yıl 30. düzenlenecek olan Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri programı belli oldu. 25 Eylül 2021 Cumartesi günü Alaplı Güreş sahasında yapılacak yağlı güreşlerin ardından akşam saat 20.00’da Sahil Park’ta Ünlü Pop Sanatçısı Simge Sağın konser verecek.

Güreş severlerin heyecanla beklediği organizasyonda, Kırkpınar son başpehlivanı Ali Gürbüz’ün yanı sıra, İsmail Balaban, Orhan Okulu,İsmail Koç,Fatih Atlı,Recep Kara,Şaban Yılmaz,Osman Aynur ve Mehmet Yeşil Yeşil’in de aralarında bulunduğu 60’tan fazla başpehlivan ile 700’ün üzerinde sporcu Alaplı Er Meydanında kol bağlayacak.

Alaplı Güreş Sahasında 25 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da alt boylarda yapılacak güreşlerle başlayacak olan 30.Geleneksel Alaplı Yağlı Güreşlerinde hazırlıklar devam ediyor. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Geleneksel Alaplı Yağlı Pehlivan Güreşleri Türkiye’nin en büyük güreş organizasyonlarından biri olduğunu ifade ederek, “Bizler tarihimize ve kültürümüze sahip çıkarak gelecek nesilleri bu tür organizasyonlarla bir araya getiriyoruz. İnşallah çok güzel güreşlerimiz olacak, Yağlı Güreşlerin şampiyonları Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu,İsmail Koç,Fatih Atlı,Recep Kara,Şaban Yılmaz,Osman Aynur ve Mehmet Yeşil’in de aralarında bulunduğu 70 yakın başpehlivan Alaplı Er meydanında birincilik için mücadele edecek. 25 Eylül 2021 Cumartesi saat 10.00’da Alaplı Er Meydanı’nda 30. gerçekleştireceğimiz Alaplı Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri’mize bütün Alaplı halkımızı ve tüm Türkiye’den güreş severlerimizi davet ediyorum.”

Tekin, “30. düzenlenecek olan Alaplı Belediyesi Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşlerinin hemen ardından akşam saat 20.00’da Sahil Park’ta Ünlü Pop Sanatçısı Simge Sağın unutulmaz bir konser verecek. Pandemi, yangınlar ve seller nedeniyle ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor. Umuyorum ki özelikle pandemi sürecini en kısa sürede atlatırız. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızın moral bulması en büyük temennimiz olacaktır. Etkinliklerimiz elbette bunlarla sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki yıl Yağlı Güreşlerimiz ve festivallerimiz devam edecek. Tüm halkımızı 25 Eylül 2021 saat 20.00’da Sahil Park’ta düzenlenecek olan Simge Sağın konserine davet ediyorum.”