Yağışlı havaya veda edin! İşte haftasonu hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Kırklareli kıyıları, Marmara'nın Doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, İskenderun Körfezi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Hatay’ın kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Ayırca günün erken saatlerinde Şırnak ve Hakkari'nin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Van'ın güneyi Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağış bekleniyor.

Yağmurun, Şırnak, Ordu, Doğu Karadeniz, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli ve Artvin, Rize kıyılarında aşırı kuvvetli yağış bekleniyor.

Uzmanlar, Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan karayolunun Kop ve Ovit geçitlerinde yoğun kar beklendiğini açıkladı.

METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ, RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji uzmanları, Hakkari, Doğu Karadeniz, Şırnak bölgelerinde beklenen yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır uyarısında bulundu.

Rüzgarların ise İç Anadolu, Kuzey Ege kıyıları, Marmara'nın batısı kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, Karadeniz sahil şeridinde fırtınaya bağlı yüksek dalga oluşum riski vb.) dikkati ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu.