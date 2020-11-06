banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Yağışlı havaya veda
Yağışlı havaya veda
Fark kapanıyor
Fark kapanıyor
Sivasspor Avrupa Liginde ilk galibiyetini aldı
Sivasspor Avrupa Liginde ilk galibiyetini aldı
ABD’DE HALK SOKAĞA ÇIKTI
ABD’DE HALK SOKAĞA ÇIKTI

Yağışlı havaya veda edin! İşte haftasonu hava durumu

Hafta başından bu yana süren soğuk ve yağışlı hava hafta sonu itibariyle yerini güneşe bırakıyor. İşte Meteoroloji'nin açıkladığı 5 günlük hava durum tahminleri...

Çevre 06.11.2020, 09:29
2
Yağışlı havaya veda edin! İşte haftasonu hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Kırklareli kıyıları, Marmara'nın Doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, İskenderun Körfezi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Hatay’ın kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Ayırca günün erken saatlerinde Şırnak ve Hakkari'nin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Van'ın güneyi Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağış bekleniyor.

Yağmurun, Şırnak, Ordu, Doğu Karadeniz, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli ve Artvin, Rize kıyılarında aşırı kuvvetli yağış bekleniyor.

Uzmanlar, Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan karayolunun Kop ve Ovit geçitlerinde yoğun kar beklendiğini açıkladı.

METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ, RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji uzmanları, Hakkari, Doğu Karadeniz, Şırnak bölgelerinde beklenen yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır uyarısında bulundu.

Rüzgarların ise İç Anadolu, Kuzey Ege kıyıları, Marmara'nın batısı kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, Karadeniz sahil şeridinde fırtınaya bağlı yüksek dalga oluşum riski vb.) dikkati ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
parçalı bulutlu
banner378