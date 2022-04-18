Yağışlı geçen kış sonrası barajlar doldu, yüzler güldü

Kış mevsiminde etkili olan kar yağışlarının ardından erimeye başlayan kar sularıyla Konya’da bulunan barajlardaki doluluk oranları da arttı. Altınapa Barajında doluluk oranının fazla olmasından dolayı zaman zaman tahliye yapılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin altında gerçekleşen yağışlar Konya’da barajlardaki su seviyelerini olumsuz etkiledi. Bu kış etkili olan kar yağışları ve karların erimeye başlamasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranları da artış gösterdi. Konya kent merkezi yakınındaki Altınapa Barajı’nda doluluk oranı ise yüzde 100’ü buldu. Altınapa Barajı, kritik eşik değerlere ulaştığından savaklama yapıldı. Oluşabilecek taşkın sularının baraj gövdesine ve yamaçlara zarar vermesini önlemek amacıyla baraj haznesindeki fazla suyun yönünü değiştirmek anlamında kullanılan savaklama, baraj dip savağı şeklinde gerçekleştirildi. 5 bin 660 litre/saniye debili su girişi olan Altınapa Barajı’nda su hacmi 25 milyon 76 bin metreküp oranında olurken, barajdan, tam kapasite çalıştırılan Akyokuş Su Arıtma Tesisi’ne 100 bin metreküp/gün su alınıyor. Barajın doluluk oranları maksimum seviyeye ulaştığından, giren su ile alınan suyun dengelenerek fazlası Selbasan Deresi’ne bırakılıyor.

"Uzun zamandır bu kadar dolu olduğunu görmedim"

Altınapa Barajına balık tutmak için geldiğini belirten Mehmet Ortagedik, “Daha önceden de buraya arada geliyordum. Bu yıl buraya 6 ay önce geldim. Suya ulaşmak için baya bir yürüme mesafesindeydi o zaman su seviyesi. Bugün yüzde 100 olduğunu söylediler, merak ettim çocuklarımla birlikte geldim. Su seviyesini görünce epey mutluyuz. Yağışlardan sonra iyi oldu gerçekten. Ben uzun zamandır bu gölün bu kadar dolu olduğunu görmedim. Yürüme mesafesi falan kalmamış dolmuş. İnşallah bu şekilde devam eder” dedi.

"Karşıya kadar olan yerler hep bataklık içindeydi"

Ailesi ile birlikte zaman zaman baraja gelen ve daha önce geldiğinde baraj suyunun daha az olduğunu belirten, Mustafa Lök, “En son biz buraya 7 Eylül’de geldik. Buradan karşıya kadar olan yerler hep bataklık içindeydi. Şimdi yola kadar su artmış. Ben buraya babamla 7 yaşımdan beri geliyorum, barajdaki su seviyesi çok şükür epey artmış” şeklinde konuştu.