Yağışlarla beraber sıcaklık düşüyor! İstanbul’da hava durumu değişti…

Yaz ayları geride kalırken bunaltıcı sıcaklar da adım adım yurdu terk edecek. Bugün Türkiye’ye giriş yapan yağışlı hava dalgası birçok kentte sıcaklıkların düşmesine neden olacak. Aşağıdaki hava durumu tahmin haritasından beş günlük Meteoroloji raporunu görebilirsiniz.

SAĞANAK YAĞIŞ MARMARA BÖLGESİ’Nİ ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Giresun, Rize ile Edirne'nin kuzeyi, Tekirdağ'ın kuzey ve doğusu ile Eskişehir’in batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.