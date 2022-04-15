Yağışlar, Trakya’daki barajların umudu oldu

İki yıl önce kuruma noktasına gelen Trakya’daki 14 barajın doluluk oranı neredeyse yüzde yüze ulaştı.

Geçtiğimiz yıla göre 14 barajın doluluk oranı 87 milyon 252 bin metreküp arttı. Devlet Su İşleri Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Tekirdağ’da geçtiğimiz yıl Mart ayında 4 barajın doluk oranı 163 milyon 775 bin metreküp iken bu yıl 209 milyon 266 bin metreküpe yükseldi. Edirne’de 283 milyon 769 bin metreküp su bulunan 6 barajdaki oran, 286 milyon 977 metreküpe ulaştı.

Kırklareli’nde ise 238 milyon 477 bin metreküp olan 4 barajdaki su miktarı bu yıl 277 milyon 30 bin metreküp olarak ölçüldü.

Öte yandan, Edirne’ye su ihtiyacını karşılayan ve 2020 yılında kuruma noktasına gelen Kayalı Barajı da yüzde 76’ya ulaştı.

Bölge halkı da barajların ve göllerdeki doluluk oranının artmasından dolayı memnun oldu.