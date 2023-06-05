Yağışlar Malatya’da çiftçilerin yüzünü güldürüyor

Mayıs ayında yağan yağmur Malatya’da baraj ve göletlerdeki doluluk oranını büyük ölçüde arttırdı. Deprem nedeniyle oldukça zor anlar yaşayan Malatyalı üreticiler, bu yıl yağışların verimli olması ile bir nebzede olsa ürün hasadından umutlu.

Malatya’da da geride kalan Mayıs ayında yağan yağmur çiftçilerin yüzünü güldürdü. 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketi ile zor bir dönemden geçen Malatyalı üreticiler, bu yıl yağış yönünden verimli bir sezon olmasını bekliyor. Malatya Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, yeni yıla girerken Malatya’da da kuraklık tehlikesinin söz konusu olduğunu ancak bahar ayında yağan yağışlarla birlikte bu riskin ortadan kalktığını söyledi. Yağışların zamanında yağması ile özellikle hububat ekimlerinin bu yıl ürün olarak verimli olduğunu da belirten Solmaz, “Göletler doldu, çiftçiler çok memnun. Ancak bu suyu da idareli kullanmamız gerek. Zira önümüzdeki yıl yağışlar nasıl olacak bilemiyoruz, bu nedenle çiftçilerimizin suyu idareli kullanmasını istiyoruz” dedi.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin de hayırlı olmasını dileyen Solmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın tarımsal faaliyetlere çözüm önerileri getirmesini beklediklerini söyledi. Solmaz, ayrıca Ziraat Odalarının da bu süreçte desteklenmesi adına yeni projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.