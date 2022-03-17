Yağışlar İstanbul barajlarına yaradı! Doluluk oranı yüzde 85’i geçti...

İstanbul’da hafta başında etkisini kaybeden kar yağışının ardından barajlardaki doluluk seviyesi artmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 85,3 olarak ölçüldü. Kazandere ve Istrancalar barajların da ise yüzde 100 olduğu görüldü.