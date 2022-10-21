Yağışlar barajları doldurdu

Samsun genelinde bulunan barajlarda yapılan doluluk oranı ölçümleri sonucunda bazı barajlar 2021 yılının Ekim ayına göre doluluğu korurken bazılarında ise azalma görüldü. Geçen 2021 yılının Ekim ayı 3. haftası verilerinde yüzde 27,9 olarak kayıtlara geçen barajların doluluk oranı bir senenin ardından 2022 yılının Ekim ayında yapılan ölçümde bu rakam yüzde 50,2’e yükseldi.

Yeşilırmak’taki son durum

2021 yılının Ekim ayında yüzde yüzde 20,4 doluluk oranına sahip Hasan Uğurlu Barajı’nın 2022’de doluluk oranı yüzde 70,2’e yükseldi. 2021 yılının Ekim ayında yüzde 87 aktif doluluğu olan Suat Uğurlu Barajı’nın 2022 yılının Ekim ayında doluluk oranı yüzde 47,8’e geriledi. Samsun’un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı’nın doluluk oranı 2021 yılının Ekim ayında yüzde 76,8 iken, 2022 yılının Ekim ayında bu rakam yüzde 64,1’e düştü.

Kızılırmak’ta bulunan barajların durumu

Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Samsun-Altınkaya Barajı 2021 yılı Ekim ayında yüzde 26,8 aktif doluluk oranına sahip iken 2022 Eylül ayında bu rakam yüzde 44,8 olarak ölçüldü. Samsun-Derbent Barajı’nın 2021 Eylül ayında aktif doluluk oranı yüzde 96,7 iken 2022’de aktif doluluğu azalarak yüzde 92,8’e yükseldi. Aktif doluluk oranı en çok artan barajlardan bir de Vezirköprü Barajı oldu. 2021 yılının Ekim ayında yüzde 24,8 olan doluluk oranı 2022’nin aynı ayına göre yüzde 67,6 olarak ölçüldü. 2022 Ekim ayı itibarıyla Duruçay Barajı’nda da doluluk oranı da yüzde 37,4 olarak kayıtlara geçti.