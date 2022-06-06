banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Yağış sonrası toprak kayması meydana geldi

Adana’nın Pozantı ilçesinde sağanak yağış ve dolunun ardından toprak kayması meydana geldi.

Çevre 06.06.2022, 14:56
Yağış sonrası toprak kayması meydana geldi

Adana’nın Pozantı ilçesinde sağanak yağış ve dolunun ardından toprak kayması meydana geldi.

İlçede etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Yağlıtaş Mahallesi’nde toprak kayması yaşandı. Mahalleden ilçe merkezine giden yol, toprak kayması nedeniyle trafiğe kapandı. Bazı araçlar, kısmen toprak altında kaldı. Yolun kapanması üzerine bölgeye Pozantı Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprağa saplanan, içerisinde kimsenin bulunmadığı aracı çıkarttı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu