Yağış sonrası mahalle yolu ulaşıma kapandı

Sakarya’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış Karapürçek ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ile birlikte gelen taş ve odun parçaları bazı mahalle yollarında ulaşıma engel oldu.

İçlerinde Sakarya’nın da bulunduğu birçok il için Meteoroloji’den uyarı gelmişti. Metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağışın düşebileceği uyarı sonrasında sabah saatlerinde Sakarya genelinde sağanak yağış etkili oldu. Zaman zaman şiddetini arttıran yağış sebebi ile şehrin birçok bölgesinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Caddelerde oluşan su birikintileri sebebi ile sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerlerken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da ıslanmaktan kaçamadı.

Karapürçek ilçesinde ise sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Uludere Mahallesi’nde yağış ile birlikte gelen taş ve odun parçaları yolu kapattı. Taş ve odun parçaları ile kaplanan yolu temizlemek için yetkililer çalışma başlattı.