Yaban ördekleri yavrularını Kars’ta büyüttü

Yeşilbaş yaban ördeklerini Kars’ta büyüttü. Kars Çayı’nda büyüyen ördekler anneleriyle birlikte görüntülendi.

Kars Çayı yaban hayvanlarına ev sahipliği etmeye devam ediyor. Son yıllarda çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapan Kars Çayı’nda bahar sonu yavruları yumurtadan çıkan yaban ördekleri geçen süre içerisinde yavrularını büyütmeyi başardı. Dereiçi bölgesinde yavrularıyla birlikte görüntülenen ördek vatandaşların da ilgi odağı oluyor.

Yaban ördeklerinin yavrularını büyüttüğünü ifade eden vatandaşlar, “Kars Çayı’nın kenarındayız. Şehir merkezinden geçen bu çay, yabani kuşlara ev sahipliği yapıyor. Yeşil beyaz ördekler yavrularını büyütmüş. Göçe hazırlamış. Su kuşları, göçmen kuşlar yaz boyunca yavrularını burada insanların içerisinde büyüttüler” dedi.

Öte yandan, Kars Çayı’nda yüzen yabani ördekler, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Ördeklerin fotoğraflarını çeken vatandaşlar, bazen de ördeklere yiyecek atıyor.