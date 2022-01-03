Yaban keçisinin kayadan kayaya atlayışı görüntülendi

Tunceli’de bir yaban keçisinin bir kayadan öbürüne atlayışı doğa fotoğrafçı tarafından anbean kaydedildi.

Tunceli’de Pülümür Vadisi’ndeki nehirde bir kayada bulunan erkek yaban keçisi, bulunduğu kayadan başka kayaya atlamak istedi. Keçinin o anları Doğa Fotoğrafçısı İsmail Yoleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Kayaya atlamayı başaran yaban keçisi, daha sonra nehre düştü. Keçi, yüzerek çaydan çıkmayı başardı.