Yaban keçisi şehir merkezine indi

Samsun’da şehir merkezine inen yaban keçisi yakalanarak tabiat parkına nakledildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Samsun 11. Bölge Müdürlüğü Samsun Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Bayraktepe Tabiat Parkı içinde nereden geldiği tespit edilemeyen yaban keçisi görüldü. Ekipler, trafiği tehlikeye sokak yaban keçisini yapılan çalışma neticesinde yakaladı.

DKMP 11. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada konu hakkında, “Kirazlık mevkiinde trafik güvenliğini tehdit edecek şekilde yola inmesi üzerine gerek insanların can güvenliği gerekse yaban hayvanının can güvenliğini sağlamak amacı ile Samsun DKMP İl Şube Müdürlüğümüz teknik ekiplerinin veteriner hekim başkanlığında yaptığı çalışma ile yakalandı. İlk kontrolleri yapıldıktan sonra Çorum DKMP İl Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Sıklık Tabiat Parkı fauna tanıtım alanına nakli gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı.