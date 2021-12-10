Yaban keçisi kaçak avcılarına rekor ceza

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde yasa dışı olarak 2 adet yaban keçisini vurduktan sonra parçalara ayırırken yakalanan 2 şahsa toplam 125 bin 818 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nin Hacı Kayası mevkiine giden G.A. ve T.Y. adlı şahıslar, avlanması kesinlikle yasak olan 2 adet yaban keçisini vurdu. Dağlık arazide kendilerini kimsenin görmeyeceğini düşünen şahıslar, koruma altındaki yaban keçilerini parçalara ayırmak için çalışmaya başladı. Bölgede av koruma ve kontrol faaliyeti yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, 2 şahsın yaban keçisi avladığını tespit etti. Yakalanacakları akıllarının ucuna bile gelmeyen şahıslar, DKMP ekiplerini karşılarında bulunca şok oldu. DKMP ekipleri, G.A. ve T.Y.’nin, kaçak olarak avladıktan sonra parçalayıp evlerine götürmeye hazırlandıkları yaban keçisi etleri ile avda kullanılan 2 adet tüfeğe el konuldu.

Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan her bir yaban keçisi için 60 bin lira olmak üzere 120 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şahıslara, 5 bin 818 lira da tazminat cezası kesildi. Böylece şahıslara kesilen toplam ceza miktarı 125 bin 818 liraya ulaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin av koruma ve kontrol faaliyetlerine 7 gün 24 saat devam edeceği bildirildi.