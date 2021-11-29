Yaban keçileriyle selfie pozu

Artvin yapımı devam eden Yusufeli Barajı inşaatında çalışan işçiler yaban keçilerini besliyor. Ürkeklikleriyle bilinen keçiler, etraftakilere aldırış etmeden, işçilerin bıraktığı yiyecekleri yiyor.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden ve tamamlandığında Türkiye’nin en büyük barajı olacak olan Yusufeli barajı inşaatında çalışan işçiler, bölgeye sık sık gelmeye başlayan yaban keçilerini beslemeye başladı. Ürkeklikleriyle bilinen genelde insanlara yaklaşmayan keçiler bunun tam aksine her gün aynı yere aynı saatte gelerek işçilerin bıraktığı yiyecekleri yiyorlar.

Birkaç metre anca yaklaşa bilen işçiler, keçilerle bol bol fotoğraf çekinerek selfie (özçekim) yapıyorlar. İşçilerden Şenol Şahin, keçileri cep telefonu ile görüntüleyerek “Yaban keçilerine ekmek doğrayıp yediriyoruz. Her gün aynı saatte geliyorlar. Ekmeği yiyip geri gidiyorlar. Artvin’in, Yusufeli’nin doğası böyle bir şey. Burası böyle bir yer” dedi.