Yaban keçilerinin liderlik kavgası kameralarda

Yaban keçilerinin dağlık alanda yaptığı çekişmeli geçen liderlik kavgası kameralara yansıdı.

Dağlık alanda kıyasıya liderlik kavgası yapan yaban keçilerinin çekişmesi anbean kameralara yansıdı. Birbirini kovalayan yaban keçileri boynuzlarıyla direndi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ise o anları sosyal medya hesabından paylaştı.