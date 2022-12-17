Yaban keçilerinin cinsiyeti, yaşı ve türleri belirleniyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman’da Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayatının önemli unsurlarından birisi olan yaban keçilerinin envanterini çıkartıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, rakımı 2 bin 500 metreye kadar çıkan dağ ve tepelerde yaban keçilerinin yaşı, cinsiyeti ve türlerinin yer aldığı envanterini çıkartıyor.

Türkiye’de yaban keçilerinin yoğun olarak yaşadığı Adıyaman’da 10 farklı bölgede envanter çalışması 12 kişiden oluşan 3 ekip ile yaklaşık 2 hafta sürecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Yaban Hayatı Şube Müdürü Veteriner Hekim Reşat Ektiren envanter çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğümüz Adıyaman Şube Müdürlüğümüz çalışma alanlarındaki sahalarımızda, Ülkemizde doğal olarak bulunan otçul büyük memelilerden yaban keçisi envanteri yapılmaktadır. Yaban hayatı yönetiminde doğru kararlar alabilmek için yaban hayvanı popülasyonlarının birey sayısı, bunların yaş ve cinsiyet durumları, doğal yavruların yaşama oranları gibi popülasyon dinamiğine ilişkin temel bilgilere gerek duyulmaktadır. Bu bilgilerin elde edilmesi etüt envanter çalışmalarıyla gerçekleşebilmektedir.

Belirli aralıklarla tekrar edilen envanter çalışmalarıyla sürekli güncellenen veri tabanları Türkiye’nin ve ilimizin yaban hayatı varlığına ve dağılımına dair son derece sağlıklı ve aydınlatıcı bir bakış getirmektedir. Bu sebeple Bakanlığımız 3. Bölge Müdürlüğümüzce her yıl düzenli olarak, gelişmiş ülkelerde de kullanılan alana özgü bilimsel metotlarla 3 ekip ve 10 noktada 2 hafta süren bir envanter çalışması yapılmaktadır. Yapılan bu envanter çalışmaları aynı zamanda saha ile ilgili planlara da bilimsel altlık oluşturarak, yapılacak faaliyetlere de yön vermektedir” ifadelerini kullandı.

Önceki yıllarda yapılan sayımlarda yaban keçisi sayısının 3 binin üzerinde olduğu biliniyor.