Yaban hayvanlarına yem desteği

Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Nurhak ilçelerinde kar ve soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 15 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için yem takviyesi yapıyor. DKMP Elbistan Şefliği ekipleri de; hafta sonunda bölgeyi etkisi altına alan ve yer yer yarım metreye yaklaşan kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan Anadolu yaban koyunu ve yaban keçileri başta olmak üzere doğada yaşayan hayvanlar için yaklaşık 15 tonluk yonca ve saman takviyesi yaptı.

DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, kış şartlarının oldukça çetin geçtiği Nurhak’ın Yılanovası ve Tatar Deresi bölgesi ile Elbistan’da Şardağı avlağı başta olmak üzere birçok noktaya yonca ve saman balyalarını ilk olarak araçları ile taşıdı. Araçların ilerleyemediği sarp bölgelere ulaşmak için balyaları sırtlayan görevliler, soğuk hava ve yoğun kara aldırış etmeden yaban hayvanlarının bulunduğu yerlere götürdü.