Yaban hayvanları için doğaya yem servisi yapıldı

SİİRT (İHA) – Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yabani hayvanların geçiş noktalarına yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Merkez Şefi Orman Mühendisi Gökhan Şeker, kış boyunca aralıklarla yem bırakmaya devam edeceklerini belirtti.

Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kış boyunca belirlenen noktalara 2 ton yem bırakacaklarını aktaran Şeker, her yıl olduğu gibi bu yılda yemleme çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini hatırlattı. Şeker, “Yemleme faaliyetlerimize devam ediyoruz. İlimiz açısından 2 ton hedefimiz olan yemleme faaliyetimize bugün Siirt’in Şirvan İlçesi Özpınar bölgesinde devam ediyoruz. Besin ve yem artığı olmak üzere yaban hayatının yoğun kış şartları içerisinde aç ve susuz kalmamaları için fotokapan takipleri sonucunda onların yaşadıkları alanda yemleme faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bugünde buğday yemi olmak üzere saman ve besin artığıyla hayvanlarımızı yerinde destekliyoruz. Bizlerde vatandaşlar olarak hayvanlarımızı yerinde besleyelim, onları koruyalım, kaçak avcılığa izin vermeyelim ve gelecek nesillere de sürdürülebilir ve onları tanıyabilen bir hayvan topluluğu bırakalım” dedi.