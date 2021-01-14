Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Ardahan’ın Hanak ilçesinde, Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlikle, kar yağışı ve soğuk havada doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlara yem bırakıldı.

Hanak Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, İlçe Gençlik Merkezi ve Tarım ve Hayvancılık İlçe ekipleri ile birlikte, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. İlçeye bağlı Camışboğan ormanlık alanında gerçekleştirilen etkinlik ’Gençlerin İyilik Ağacı’ projesi kapsamında hayata geçirildi. Doğal ortamda yaşayan hayvanların yem ihtiyaçlarını sağlamak adına gerçekleştirilen etkinlikte başta Kaymakam Osman Oğuz Ekşi olmak üzere kurum müdürleri ve Gençlik Merkezinin gönüllü gençlerinin yanı sıra ilçe tarım müdürlüğü ekipleri ile polisler doğaya yem bıraktı.

Hanak Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Gençlik Merkezlerinin ’Gençlerin İyilik Ağacı’ projesi kapsamında doğada yemleme çalışması yaptıklarını söyleyerek, "Kış aylarının sert geçmesi nedeniyle yabani hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığı bir dönemdeyiz. Ve biz de bu proje kapsamında ilçemizde yabani hayvanların yiyecek bulabilmesi için doğaya yiyecek bıraktık. Bizim buradaki amacımız yaban hayatının korunmasını sağlamak ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır" dedi.

Hanak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gökmen Aslankılıç ise, "Bakanlığımızın ’İyilik Ağacı’ projesi kapsamında yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışması yaptık. Hanak Kaymakamlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak proje kapsamında yaban hayatındaki hayvanlara yem ve sakatat bırakma etkinliğimizi gerçekleştirdik. Gönüllü gençlerimizle soğuk hava şartlarında yemlenmekte güçlük çeken hayvanlarımıza bir nebzede olsun bizim de yardımımız dokunsun istedik. İnşallah bu etkinliklerimizi Gençlik Merkezi bünyesinde daha sık gerçekleştireceğiz" dedi.