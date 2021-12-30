Yaban hayatından görüntüler fotokapana yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara dağ keçileri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanına fotokapanlar yerleştirmişti. Fotokapanlara yansıyan görüntüler yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor. Görüntülerde dağlık alanlarda gezinen dağ keçilerinin günlük yaşantısı görünüyor.