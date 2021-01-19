Yaban hayatına yem desteği

Konya ve Aksaray’da etkili olan kar yağışının durmasının ardından yaban hayatına yiyecek takviyesi yoğunlaştırıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Konya Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile Aksaray Ekecik Yaban Koyunu Yerleştirme Sahası’nda kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yaban hayatını yemleme çalışmalarına hız verdi. Bölgede etkili olan kar yağışının ardından saha beyaz örtüyle kaplanırken, yaban hayvanlarının yiyecek sıkıntısı çekmemesi için çalışmalar artırıldı. Bu kapsamda, Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda 300 kilogram yonca ve 50 kilogram buğdayın sahaya bırakıldığı belirtilirken, Ekecik Yaban Koyunu Yerleştirme Sahası’nda 250 kilogram yoncanın sahadaki yaban hayvanları için bırakıldığı öğrenildi.

Zorlu kış şartlarında yaşayan yaban hayatı için hafta içi ve hafta sonları yemleme çalışmalarının durmadan devam edeceği kaydedildi.