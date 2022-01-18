Yaban hayatı için 2 ton yem bırakıldı

Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde yağan kar sonrası yaban hayvanları için doğaya 1 ton 900 kilogram yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ Şubesi ekipleri, eksi derecelere kadar düşen sıcaklıklar ve yoğun kar yağışı sebebiyle kentin yüksek kesimlerinde yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerce, Şarköy ilçesinin yüksek kesimlerindeki yaban hayvanları için 750 kilogram pazar artığı ve 400 kilogram karma yem olmak üzere toplamda bin 150 kilogram yem karların üzerine bırakıldı. Daha önce de Malkara ilçesinin yüksek kesimlerinde de yemleme çalışmaları yapılarak yaban hayvanları için 750 kilogram yem bırakılmıştı.

Yoğun kar yağışı olan bölgelerde yaban hayvanlarını yemleme çalışmalarının sürdürüleceği öğrenildi.