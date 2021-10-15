Son Dakika
"Hukuk fakültesi bitirip savcı oldum" diye ailesini kandıran genç sahte savcı kimliği kullanınca tutuklandı
Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaban hayatının görüntülerini paylaştı.
Çevre 15.10.2021, 17:36
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaban hayatının görüntülerini paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabında yaban hayatından fotokapana yansıyan görüntüleri paylaştı. Birbirinden farklı hayvanların fotokapana yansıyan görüntüleri sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.