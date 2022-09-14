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Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatını görüntüledi.
Çevre 14.09.2022, 19:10
Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatını görüntüledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Çankırı Şube Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatını görüntüledi. Fotokapanlara yansıyan yaban hayatından kısa kesitler dikkat çekti. DKMP sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler yüzlerce beğeni aldı.
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|1
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