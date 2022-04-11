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Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından doğa hayatına yerleştirilen fotokapanlar, otlanan geyiğin yaban domuzu sürüsüne yakalandığı anın görüntüsünü paylaştı.
Çevre 11.04.2022, 22:41
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından doğa hayatına yerleştirilen fotokapanlar, otlanan geyiğin yaban domuzu sürüsüne yakalandığı anın görüntüsünü paylaştı.
DKMP tarafından doğa hayatına yerleştirilen fotokapanlar, otlanan geyiğin yaban domuzu sürüsüne yakalandığı anı görüntüledi. DKMP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü saatler içerinde yüzlerce beğeni aldı.