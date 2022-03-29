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Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Yaban hayatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yerleştirilen fotokapanlara yansıdı.
Çevre 29.03.2022, 19:20
Yaban hayatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yerleştirilen fotokapanlara yansıdı.
DKPM tarafından yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatını görüntüledi. Fotokapanlara takılan hayvanlar yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor. DKMP’nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler binlerce beğeni aldı.