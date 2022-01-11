Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Yaban hayatı görüntüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlara yansıdı.

Yaban hayatı görüntülerinden kısa kesitler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlara yansıdı. Fotokapanlara takılan tilkiler, domuzlar ve geyikler yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor.