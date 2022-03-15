Yaban hayatı fotokapanda

Kırıkkale’de yaşayan yaban hayvanları fotokapanlar sayesinde doğal ortamlarında görüntüleniyor. Bölgede yaşayan vaşak, karaca, tilki ve kurt gibi yaban hayvanları fotokapanlar sayesinde kayda alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü, yaban hayatı gözlemlemek için dağlık ve ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştiriyor. Bölgede yaşayan yaban hayvanlarından domuz, vaşak, tavşan, kurt, tilki ve karaca görüntüleri fotokapanlar sayesinde kayıt altına alınıyor.

Fotokapanlar türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve yoğunlukları, bireylerinin teşhisi gibi bilgiler kesin verilerle ortaya konulabiliyor. Yaban hayatını gözlemede canlıların hareketini algılayarak çekim yapabilen fotokapanlarla gerçekleştirilen çalışmalar, insan faktörünün çalışma sahasına etkisini mümkün olduğunca aza indiriyor.