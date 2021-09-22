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Yaban hayatı fotokapana yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tarafından konulan kameralar susayan ayı ve çakalları yalaktan su içmesini anbean kaydetti.

Çevre 22.09.2021, 21:23
Yaban hayatı fotokapana yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tarafından konulan kameralar susayan ayı ve çakalları yalaktan su içmesini anbean kaydetti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tarafından konulan kameralar susayan bir ayının yavrusu ile çakalın yalaktan su içmesini anbean kaydetti. Yabani hayvan yaşam yerlerine fotokapanla tür tespiti yapıp ormandaki biyolojik çeşitliliği takip eden ekipler alınan görüntülere göre hayvanların ormandaki ihtiyaçlarını belirleyip onları hayata geçiriyor.

Son olarak bir ayının yavrusu ile çakal sürüsünün bir hayırsever tarafından yaptırdığı çeşmenin yalağından su içmeleri kameraya anbean yansıdı.

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