Yaban hayatı fotokapana yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara vaşak ve geyikler takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanına fotokapanlar yerleştirmişti. Fotokapanlara yansıyan görüntüler yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor. Gümüşhane’de görüntülenen vaşak ve geyiklerin kendileri için oluşturulan alanda su içtikleri görülüyor.