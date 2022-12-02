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Yaban hayatı fotokapana böyle yansıdı
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kırsal bölgelere koyulan fotokapanlara yansıyan görüntüleri paylaştı.
Çevre 02.12.2022, 16:39
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kırsal bölgelere koyulan fotokapanlara yansıyan görüntüleri paylaştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, DKMP Bursa Şube Müdürlüğünün kırsal alanlara koyduğu fotokapanlarına yansıyan yaban hayatını sosyal medyadan paylaştı.
Görüntülerde, ayı, kurt, porsuk ve geyiğin yaban hayatındaki anları yer aldı.