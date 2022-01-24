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Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı
Yaban hayatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğaya yerleştirilen foto-kapanlara yansıdı.
Çevre 24.01.2022, 19:30
Yaban hayatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğaya yerleştirilen foto-kapanlara yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin çeşitli yerlerine yerleştirilen foto-kapanlar, yaban hayatını görüntüledi. Foto-kapanlara yansıyan kısa kesitler yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor.