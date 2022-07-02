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Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü(DKMP) tarafından doğaya yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi.
Çevre 02.07.2022, 00:04
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü(DKMP) tarafından doğaya yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi.
DKMP tarafından doğaya yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi. DKMP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan yaban hayatından kısa kesitler dikkat çekti. Türkiye’nin farklı noktalarına yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatının çeşitliğini gözler önüne seriyor.