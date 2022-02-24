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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: "Donetsk ve Luhansk liderleri Ukrayna ordusuna karşı Putin’den yardım istedi"
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Rus basınına verdiği demeçte, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhanks liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Ukrayna ordusuna karşı yardım istediğini açıkladı.
Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü(DKMP) tarafından Türkiye’nin dört bir yanına yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi.
Çevre 24.02.2022, 00:50
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü(DKMP) tarafından Türkiye’nin dört bir yanına yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi.
DKMP tarafından Türkiye’nin dört bir yanına yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi. Foto-kapanlara takılan ayılar, tavşanlar, geyikler, domuzlar yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor. DKMP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan yaban hayatından kısa kesitler binlerce beğeni aldı.