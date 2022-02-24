Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü(DKMP) tarafından Türkiye’nin dört bir yanına yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi.

DKMP tarafından Türkiye’nin dört bir yanına yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi. Foto-kapanlara takılan ayılar, tavşanlar, geyikler, domuzlar yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor. DKMP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan yaban hayatından kısa kesitler binlerce beğeni aldı.