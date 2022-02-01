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Yaban hayatı foto kapanlara yansıdı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğaya yerleştirilen foto kapanlar yaban hayatını görüntüledi.
Çevre 01.02.2022, 19:18
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğaya yerleştirilen foto kapanlar yaban hayatını görüntüledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin farklı noktalarına yerleştirilen foto kapanlar yaban hayatını görüntüledi. Foto kapanlara yansıyan kısa kesitler yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor. Antalya’da dağa yerleştirilen foto kapanlara yansıyan yaban hayatından kısa kesitler dikkat çekti.