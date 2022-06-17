Yaban domuzları çiftçilerin korkulu rüyası oldu

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki çiftçiler, yaban domuzlarının pancar, ayçiçeği, mısır ve buğday tarlalarına zarar vermesi nedeniyle zor günler yaşıyor.

Aylarca emek verdikleri ürünlerini bir gecede mahveden domuzlara karşı çareyi nöbet tutmakta bulan çiftçiler, karşı karşıya kaldıkları durumu, “Bunların yaptığını gavur bile yapmaz” diyerek özetlediler.

Afşin’in Çoğulhan Mahallesi’nde sürüyle gezen yaban domuzları, çiftçilerin korkulu rüyası haline geldi. Geçimini çiftçilikle sağlayan mahalle halkı, tarlalarına dadanan domuzlarla mücadele etmenin yollarını arıyor. Pancar, mısır ve buğday tarlalarında yaban domuzlarının yol açtığı zararla karşılaşan çiftçiler, hem emeklerinin boşa gitmesine hem de maddi kayıplarına üzülüyor.

"Ya bu deveyi güdeceğiz ya da bu diyardan gideceğiz" diyerek içinde bulunduğu durumu anlatan bir çiftçi, “Tarlalarımızın, ekinlerimizin hali ortada. Ne varsa mahvediyor. Bunları gece beklemekten başka çare yok. Bunlara bir çare bulamazsak ekmeğimizi elimizden alacaklar. Boydan boya yemişler. Bunların yaptığını gavur bile yapmaz” ifadelerini kullandı.

Domuzların sürü halinde bir tarladan diğerine gezdiğini belirten bir başka çiftçi ise, “Mahallenin birçok yerinde domuzların zararı ile karşılaşıyoruz. Ürünlerin içine giriyorlar. Tarladan tarlaya atlıyorlar. Bin bir emekle yetiştirdiğimiz ürünlerimiz mahvolmuş durumda. Zararımız çok büyük” şeklinde konuştu.