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Yaban domuzları 20 metrelik şelaleden suya atladı
Tunceli’de anne ve yavru yaban domuzları 20 metrelik şelaleden suya atladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Çevre 03.05.2022, 09:46
Tunceli’de anne ve yavru yaban domuzları 20 metrelik şelaleden suya atladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Tunceli-Ovacık karayolu üzerinde bulunan Pilvenk Şelalesi’nden anne ve yavru yaban domuzları 20 metrelik yükseklikten suya atladı. Domuzların o anları bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.