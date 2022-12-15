Vurulmuş yaralı şahin için harekete geçildi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yolda yaralı halde bulunan şahine Belediye Başkanı Davut Aydın sahip çıktı.

Yenişehir’de vurulmuş halde yol kenarında bulunan şahini sağlığına kavuşturmak için Yenişehir Belediyesi hareket geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Yaralı şahini duyarlı bir vatandaşımız yolda bulup bizlere getirdi. Gelen şahinin kanadında kanama var. Bizde hemen ilgili müdürlüğümüze talimat vererek bu hayvanımızın tedavisi için harekete geçtik. Tedavisini yaptıktan sonra Milli Parklara teslim edeceğiz. Ben vatandaşımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Aydın, ”Biz bütün hayvanlarımıza karşı aynı duyarlılığı gösteriyoruz. Temizlik işleri müdürlüğümüz hayvanlarımıza barınak tesisleri yapmak için çalışmalara başladı. Can dostlarımız için yapılması gereken ne varsa yapacağız” dedi.