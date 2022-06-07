Vurdukları tavşanı köpeklere parçalattırıp sosyal medyada paylaştılar

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, avladıkları tavşanı çoban köpeklerine parçalattırdığı anları kameraya alan 2 şahıs, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca yakayı ele verdi.

3 köpeğin tavşanı parçaladığı görüntüyle birlikte yasa dışı olarak avladıkları belirlenen tavşanları paylaşan 2 şahsı, 40 bin lira gibi bir idari para cezası beklediği öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, sahadaki kaçak av denetimlerini sanal ortamda da sürdürüyor. Kaçak avcılıkla mücadeleyi sanal ortama taşıyan ekipler, sosyal medyada paylaşılan av görsellerinden yola çıkarak tespit ettiklerine ceza uyguluyor. DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, ilçeye bağlı kırsal Akbayır Mahallesi’nde F.Ö. ve M.T. adlı şahısların, kaçak olarak avladıkları tavşanların görselleri ile söz konusu tavşanlardan birinin çoban köpeklerine parçalatıldığı videoyu sosyal medyada paylaştıklarını belirledi.

DKMP ekipleri yaptıkları çalışmada, görsellerdeki tavşanların yavru olduğunu ve yasa dışı olarak avlanıldığını tespit etti. Ayrıca, tavşanın çoban köpeklerince parçalandığı vahşet anlarını da paylaşan şahısların, avcılık belgelerinin bulunmadığı anlaşıldı.

F.Ö. ve M.T.’nin bu sorumsuzluklarının, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan yaklaşık 40 bin liraya kadar idari para ve tazminat cezası ile karşılık bulması bekleniyor.

Öte yandan, yaban hayatını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceği belirtildi.