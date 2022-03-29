Vodafone ve tedarikçilerinden çevre temizliğine katkı

Vodafone, Orman Haftası vesilesiyle Green Heroes Turkey işbirliğiyle Belgrad Ormanı’nda bir plogging etkinliği düzenledi. Vodafone tedarikçi ağı genelinde çevre farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yaklaşık 100 kişinin katılımıyla 110 kilo atık toplandı.

Vodafone, çevre ve geri dönüşüm konularında tedarikçi ağı genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla bir plogging etkinliği düzenledi. Orman Haftası vesilesiyle Green Heroes Turkey işbirliğiyle Belgrad Ormanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 100 kişi katıldı. Vodafone çalışanları, tedarikçileri ve ailelerinin oluşturduğu gönüllü ekibi, 4 kilometreyi bulan Kömürcü Bendi parkurunda hem yürüdü, hem de atık topladı. Etkinlikte 52 kg cam, 30 kg evsel atık ve 28 kg plastik olmak üzere toplamda 110 kg çöp toplandı. Ekibin topladığı atıklar geri dönüşüme, plastik kapaklar ise Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne gönderilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Tulu Karagöz, "Amaç odaklı vizyonumuz doğrultusunda dijital toplum, kapsayıcılık ve çevre alanlarında paydaşlarımız için değer oluşturmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızı yalnızca şirket içindeki birimlerimizle sınırlı tutmuyor, bizler için olmazsa olmaz olan iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kısacası tüm ekosistemimize de bu kültürü yansıtmayı hedefliyoruz. Amaç odaklı yolculuğumuza tedarikçilerimizi de dahil ederek şirketimizin sosyoekonomik ilerlemeyi geliştiren, herkesi kucaklayan ve çevreyi koruyan bir dijital toplum oluşturma amacını destekleyeceğimize inanıyoruz. Tedarikçilerimizde çevre farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediğimiz plogging etkinliğinde yanımızda olan tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Teklif değerlendirmede çevre kriteri de aranıyor

Amaç odaklı vizyonunu tedarik süreçlerine de dahil eden şirketin teklif talebi için değerlendirme kriterlerinin yüzde 20’sini çeşitlilik, çevre, iş güvenliği ve sağlığı ile esenlik oluşturuyor. Tedarikçi firma genelinde ve üst yönetim düzeylerinde kadın çalışanların yüzdesi, bu konuya ilişkin olarak kamuya açık bir şekilde raporlanmış hedeflerin olup olmadığı ve işyerindeki çeşitliliği destekleyen politika ve prosedürler değerlendirmeye dahil ediliyor. Tedarikçilerin karbon azaltma, yenilenebilir enerji, plastik azaltma, döngüsel ekonomi ve çevre politikalarına sahip olup olmadığı da inceleniyor.