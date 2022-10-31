Veysel Eroğlu: "Edirne eskiden taşkınlarla anılıyordu"

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Edirne’nin eskiden taşkınlarla anıldığını hatırlatarak, yaklaşık 8 bin kilometre uzunluğunda muazzam bir baypas kanalı yaparak Edirne’yi büyük ölçüde taşkınlardan koruduklarını belirtti.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Edirne temasları kapsamında ilk olarak Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık’ı makamında ziyaret etti ardından kentteki temaslarına devam etti. En çok dere ıslahı, baraj ve gölet yaptığımız illerden birisinin Edirne olduğunu söyleyen Eroğlu, yine en çok ceviz ormanı kurdukları yerin de yine Edirne olduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edirne’ye ne gerekiyorsa yapın talimatı"

Edirne’ye ne yapılsa az olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da “Edirne’ye ne gerekiyorsa yapın, Edirne her şeyin en güzeline layık” talimatını verdiğini vurgulayan Eroğlu, "Edirne daha önce hizmet alamamış bir şehir. Edirne köy gibiydi, yolu yok, barajı yok sulama tesisleri yok. Taşkınlar oluyordu. Hükümetimiz buraya her türlü desteği sağladı. Ülkemizde en çok yatırım yapılan illerin başında Edirne geliyor. Hükümetimiz 25 milyar liralık yatırım yapıldı. Benim bakanlığım dönemimde 9 milyar 350 milyon Türk Lirası yatırım yapıldı" dedi.

"3 baraj ve 1 gölet inşaatı da bitmek üzere"

Edirne’nin 6 baraj 32 gölet olmak üzere 38 baraj ve göletle Türkiye’de en çok baraj ve gölet yapılan illerin başında geldiğini aktaran Eroğlu, Hamzabeyli ve Çakmak Barajları dünyanın sayılı barajları arasında yer aldığını, 3 baraj ve 1 gölet inşaatının da bitmek üzere olduğunu duyurdu. 563 bin dekar arazi ile çiftçilere yılda 1 milyar 677milyon Türk Lirası ilave çiftçiye gelir artışı sağladıklarını belirten Eroğlu, eskiden bir ürün ekilebilirken, şimdi ikinci ürünün ekilmeye başlandığını ifade etti.

"Edirne taşkınlarla anılırdı"

Edirne’nin önceden taşkınlarla anıldığını hatırlatan Eroğlu, "Bir gün Karaağaç’ta dolaşırken yaklaşık 8 bin kilometre uzunluğunda muazzam bir baypas kanalı yaparak Edirne’yi büyük ölçüde taşkınlardan koruduk. Ayrıca Tunca taşkınları vardı. Orayı da ıslah ettik. Bulgaristan’da barajlar var. Oradan suyu açınca Edirne’de taşkınlar olmasına yol açılmış oluyordu. Orada da otomatik ölçüm istasyonları kurduk. Buradan takip eder hale geldik" ifadelerine yer verdi.

Eroğlu, açıklamasının ardından Vali Kırbıyık’a bu güne kadar Edirne’ye yapılan yatırım ve projelerin olduğu dosyayı takdim etti. Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere Köyü muhtarı İlhan Sürgülü 2014 yılında ekilen cevizlerin mahsulünü Eroğlu’na hediye etti.