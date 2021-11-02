banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Squid Game kripto parası uçtu gitti! Büyük vurgun!
Squid Game kripto parası uçtu gitti! Büyük vurgun!
Aşı olmayan kamu çalışanları ücretsiz izne çıkartıldı
Aşı olmayan kamu çalışanları ücretsiz izne çıkartıldı
Cenk Tosun 7 ay sonra sahalara dönüyor
Cenk Tosun 7 ay sonra sahalara dönüyor
Aşı karşıtı Fatih Erbakan karantinaya alındı!
Aşı karşıtı Fatih Erbakan karantinaya alındı!

Vetbüs ile sokak hayvanları daha sağlıklı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mobil Veteriner Kliniği "Vetbüs" hizmeti ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Vetbüs ile sokak hayvanlarına ilk müdahale yapılırken, rutin sağlık taraması da yapılıyor.

Çevre 02.11.2021, 09:08
Vetbüs ile sokak hayvanları daha sağlıklı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mobil Veteriner Kliniği "Vetbüs" hizmeti ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Vetbüs ile sokak hayvanlarına ilk müdahale yapılırken, rutin sağlık taraması da yapılıyor.

Sokak hayvanlarına gerekli özeni gösteren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, can dostlara daha kaliteli ve ulaşılabilir bir hizmet sağlayabilmek için tam teşekküllü olarak devreye aldığı Vetbüs’le yolculuğuna başladı. İlk durağı Balya ilçesi olan Vetbüs, Balya Belediyesi önüne park ederek bölgede bulunan ve vatandaşlar tarafından getirilen can dostlara; sağlık taraması yaptı, aşılama ve iç-dış parazit işlemlerini gerçekleştirdi. İlçede yaşayan vatandaşlar tarafından bakımı yapılan can dostların da genel sağlık taraması ve aşılama işlemlerini gerçekleştiren Vetbüs’ün, Balya’ya gelişi vatandaşları oldukça sevindirdi.

Vatandaşlar Başkan Yılmaz’a teşekkür etti

Sokak hayvanlarının, hayatlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri açısından oldukça önemli bir hizmet olan Vetbüs projesini hayata geçiren Başkan Yücel Yılmaz’a duyarlılığı için teşekkür eden vatandaşlar, Vetbüs’ün her ay ilçelerine gelecek olmasından dolayı da memnuniyetlerini dile getirdiler.

“İnsana, doğaya, hayvana sahip çıkmak adına verilmiş bir mücadele”

Böyle bir hizmeti hayata geçirdiği için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür eden Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga “Bu dünyada sadece bizler yaşamıyoruz. Başka canlılar da var, onlara da kıymet vermeliyiz. Büyükşehir Belediyemizin başlattığı bu Vetbüs uygulaması yerinde bir hizmet. Sokak hayvanlarının her türlü tedavisi için ilçemize geldiniz ve rutin olarak devam edeceği bilgisi verildi. İnsana, doğaya, hayvana sahip çıkmak adına verilmiş bir mücadelenin eseri. Sizleri, ilçemde misafir etmekten büyük keyif aldım.” diye konuştu.

Yaralı kedi yaşama tutundu

Duyarlı bir vatandaşın, Vetbüs’te görevli personele haber vermesi üzerine arka sokakta araba çarpan yaralı kedi olay yerine gidilerek Vetbüs’e nakledildi. İlk müdahale için sıvı takviyesine başlanarak yaralı kedinin; kanı alındı, ultrason çekildi. Kaza sonucu iç kanama geçiren kedinin kanında da yüksek miktarda enfeksiyon bulunduğunu söyleyen ilk tedavisini gerçekleştirerek hayati tehlikesini ortadan kaldıran Veterinerler Oğuzhan Erçel ve Osman Bedizel ile Veteriner Teknikerleri Murat Salman ve Mehmet Can, yaralı hayvanı Büyükşehir Belediyesi İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götüreceklerini ve bakım ve tedavilerine orada devam edecekleri bilgisini verdi.

Afet bölgelerinde de hizmet verecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Vetbüs, 20 ilçeyi karış karış gezerek en ücra köşedeki can dostlara dahi tüm klinik imkânları sunmaya devam edecek. Sahipsiz hayvanların rehabilitesinin yanı sıra bulaşıcı ve salgın hastalıkları önleme, hayvanları bulundukları mahallelerde aşılayarak tedavi etme amacıyla da oldukça önemli bir hizmet olan Vetbüs; olası bir afet ve acil durum anında, ülkemizin herhangi bir noktasına giderek orada afetten etkilenen yaralı hayvanları da tedavi edecek.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6