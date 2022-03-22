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Vestel’den Dünya Su Günü’nde farkındalık oluşturan reklam filmi

Vestel’in bir balıkçı ve meşhur leylek Yaren’in hikâyesini anlatan reklam filminde su kaynaklarını korumanın herkesin elinde olduğuna dikkat çekiliyor.

Çevre 22.03.2022, 11:59
Vestel’den Dünya Su Günü’nde farkındalık oluşturan reklam filmi

Vestel’in bir balıkçı ve meşhur leylek Yaren’in hikâyesini anlatan reklam filminde su kaynaklarını korumanın herkesin elinde olduğuna dikkat çekiliyor.

22 Mart Dünya Su Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla yayınlanan reklam filminde Vestel, iklim krizi nedeniyle yaşanan kuraklığın dünyadaki tüm canlıları tehdit edişine dikkat çekiyor. Filmde, günün ilk ışıklarının vurduğu uçsuz bucaksız bir göl geliyor ekrana. Gölün ortasında bir balıkçı kayığı Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyünün balıkçı köylüsü ‘Adem Abi’, havalar her ısındığında uzak ülkelerden göç edip gelen, Yaren adını verdiği leylekle arkadaşlığını anlatıyor. Fonda içli bir Anadolu türküsü ’’Telgrafın tellerine kuşlar mı konar / Herkes sevdiğine böyle mi yapar?’’ çalıyor. Bilinmez kaç mevsim daha gelir kuşlar, Adem Abi anlatıyor.

Her yıl Şubat’ın 20’si oldu mu gözleri yolda kalıyor, ‘Adem Abi’nin. Leylek Yaren gelecek mi, gelmeyecek mi diye bekliyor. Her geçen mevsim daha çok endişe ediyor, uykuları kaçıyor. Çünkü artık daha az geliyor kuşlar, biliyor. Balık da çıkmıyor eskisi gibi. Halbuki 2 balık tutsa birini Yaren’e veriyor Adem Abi, eliyle besliyor onu. Yaren de biliyor bu dostluğun değerini, 11 yıldır uzaklardan çıkıp çıkıp geliyor bu sulak topraklara bu göle, Adem Abi’nin kayığına konuyor. ’’Eskiden 7-8 metre su vardı. Şimdi en derin yer 3 metre. Yazın 1 metreye kadar düşüyor. Gölümüz kurursa, bütün hayvanlar telef olur. Bu felaket olur’’ diye anlatıyor Adem Abi ve reklam herkese şöyle sesleniyor: ’’Herkes üzerine düşeni yapsın ki ben de Yarenime kavuşayım.’’ Su kaynakları tükenmesin diye, Yaren sağ kalsın diye, önümüzdeki göç mevsimi yine Yaren’ine kavuşsun diye dua ediyor.

Son 5 yılda beyaz eşya üretiminde üzerine düşeni yaparak, birim ürün başına düşen su miktarını yüzde 39 azaltmayı başaran şirke, Yaren’in göç yollarını değiştirmemesi için herkesi sorumluluk almaya davet ediyor. ’’Suyu korumak senin evinde!’’ diyor. Vestel reklam filmi ile tüketicilere sadece günlük çamaşır ve bulaşık yıkama programlarını değiştirerek bile su kaynaklarını koruyabilecekleri mesajını veriyor.

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