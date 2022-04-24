Vektörle havadan mücadele

Samsun Büyükşehir Belediyesi, erişilmesi zor olan sazlık alan, sulama kanalları ve geniş su birikintilerinin bulunduğu alanlarda, zirai insansız hava aracı drone ile havadan ilaçlama gerçekleştirerek vektörle mücadele ediyor. Biyolojik mücadelede kullanılan ’ekosisteme dost’ ilaçlar başka canlılara da zarar vermiyor.

Büyükşehir Belediyesi düzenli olarak vektörle mücadele faaliyetlerini sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı 19 ekip ve 60 personelle sürdürülen çalışmalar ile omurgasız hayvanların larva kaynakları tespit edilip ilaçlama yapıyor. Kullanılan ilaçlar larvalar dışında başka hiçbir canlıya zarar vermiyor. 4 merkez ilçede sürekli olarak ilaçlama faaliyetlerini sürdüren ekipler bu kez TEKNOFEST’in yapılacağı alanlarda da çalışmalarını hızlandırdı. 19 Mayıs ilçesi sınırlarındaki Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Dereköy’de araçlarla ulaşımın mümkün olmadığı dereler ve sazlık alanları zirai insansız hava aracı drone ile havadan ilaçlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı’nda çevre mühendisi olarak görev yapan Ali Akaydın, belirli noktalara bırakılan ilaçların suda çözüldüğünde geniş bir alanda larvaları yok ettiğini söyledi. Akaydın, "Vektörle mücadeleyi günümüz son teknolojilerini de kullanarak rahat bir şekilde yürütüyoruz. Bu anlamda drone ile ilaçlama yaptık. Araçların ve personelin ulaşamadığı bölgelerde havadan yapılan mücadele ile sivrisinek larvaları kaynağında yok ediliyor. İlaçlamaların en büyük avantajı ise tamamen biyolojik olması ve diğer canlılara hiçbir zarar vermemesi. Halkımızın sağlığı ve sorunsuz bir yaz mevsimi geçirmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.